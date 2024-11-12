محافظ الطفيلة يلتقي رؤساء فروع النقابات المهنية

وأكدوا خلال لقاء مع المحافظ أهمية تمثيل النقابات في اللجان المتعلقة بالصحة والتدريب المهني وغيرها، مبدين الاستعداد لتقديم الاستشارات الهندسية والقانونية والخدمات التدريبية بالتشاركية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيرين إلى ضرورة المساهمة في الحد من البطالة بين صفوف الشباب من أعضاء النقابات المهنية، وتدريب الخريجين الجدد في المهن المختلفة.
وطالبوا بتذليل العقبات التي تواجه الخريجين المهندسين والممرضين والأطباء، من خلال تطوير الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لتأهيلهم وتدريبهم وتوفير فرص العمل لهم.
وأكدوا أهمية بحث إقامة مبنى لمجمع النقابات المهنية في المحافظة، مشيرين إلى دور مجمع النقابات في حل قضايا المواطنين والمنتسبين للنقابات التي تضم آلاف الأعضاء خاصة في تنظيم النشاطات المجتمعية المختلفة، مثل الندوات والمحاضرات التوعوية والمعارض والتفاعل مع القضايا الوطنية وتنظيم نشاطات مهنية متنوعة.
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