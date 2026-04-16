محافظ العاصمة: الأردنيون يحتفلون براية الوطن بروح استثنائية

الوكيل الإخباري- قال محافظ العاصمة ياسر العدوان، إن الأردنيين يحتفلون يوم العلم بروح استثنائية تأكيداً على اعتزازهم برايتهم التي تمثل رمز العزة والكرامة والوحدة الوطنية.





وأضاف العدوان خلال الاحتفال الرئيس للمحافظة بيوم العلم الاردني الذي أقيم اليوم بساحة مبنى امانة عمان الكبرى بحضور رئيس لجنتها الدكتور يوسف الشواربة، وعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المحلي، إن العلم الأردني هو قصة وطن وتاريخ أمة، ومسيرة عطاء وتضحيات سطرها الآباء والأجداد، مشيراً إلى أن ألوانه المستمدة من ثورة الآباء والأجداد تشكل شاهداً على إرث عريق من البطولة والتضحية، وتجسد الارتباط الوثيق بين الماضي المجيد والحاضر المزدهر.



وأكد أن هذه المناسبة تمثل محطة لاستذكار جهود ملوك بني هاشم، الذين حملوا راية النهضة منذ انطلاقتها، وقادوا مسيرة البناء والتحديث، محافظين على ثوابت الأمة، ومرسخين دعائم الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن قيادتهم الحكيمة شكلت نموذجاً في الإخلاص والتفاني لخدمة الوطن والمواطن.





