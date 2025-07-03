الخميس 2025-07-03 11:39 م
 

محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق

اجتماع لمحافظ العاصمة ياسر العدوان والمجلس الأمني مع وفد سوري يضم محافظ دمشق ماهر ادلبي ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ
اجتماع لمحافظ العاصمة ياسر العدوان والمجلس الأمني مع وفد سوري يضم محافظ دمشق ماهر ادلبي ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ
 
الخميس، 03-07-2025 10:33 م

الوكيل الإخباري-   التقى محافظ العاصمة، ياسر العدوان، اليوم الخميس في مبنى المحافظة، وفدًا سوريًا رفيع المستوى ضم محافظ دمشق ماهر ادلبي، ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وعددًا من الفنيين المرافقين، وذلك ضمن برنامج زيارة الوفد إلى أمانة عمان الكبرى، والتي تستمر ليومين.

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وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وبحث سبل التعاون المشترك في المجالات البلدية والتنموية، ولاسيما إدارة المدن وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاعات الحيوية.
وبحث الجانبان آليات التنسيق والتعاون، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتحقيق المصلحة المشتركة، أعضاء المجلس الأمني لمحافظة العاصمة.


وأكد العدوان، أن هذه الزيارة تجسد العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتشكل فرصة مهمة للاطلاع على آليات العمل في الإدارة المحلية، وبناء جسور التعاون بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار إلى أن محافظة العاصمة تعمل ضمن منظومة أمنية وتنموية متكاملة، تنفذ مهامها بتنسيق تام وعلى مدار الساعة، مؤكدًا أن الأردن، وبتوجيهات القيادة الهاشمية، حقق تقدمًا ملحوظًا في مجالات الحوكمة والإدارة اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية.


وشدد العدوان على أهمية تبادل الخبرات مع الأشقاء السوريين، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتقديم الدعم الكامل لسوريا الشقيقة وحكومتها بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وقدّم نائب محافظ العاصمة، طايل المجالي، إيجازًا حول مهام المحافظة والمجلس الأمني، وكذلك المجالات الأمنية والإدارية والتنموية، مستعرضًا الهيكل التنظيمي والتقسيمات الإدارية التي تضم تسعة ألوية في العاصمة عمّان.


وأعرب الوفد السوري عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالجهود المبذولة في محافظة العاصمة لتحقيق التنمية الشاملة، ومعربًا عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء منطلقًا لتعاون مثمر وتبادل مستمر للخبرات.

 
 
gnews

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