الثلاثاء 2025-07-01 10:17 م
 

محافظ العاصمة يمنع فعالية دعا إليها الملتقى الوطني في الرابية الجمعة

محافظ العاصمة يمنع فعالية دعى إليها الملتقى الوطني في الرابية الجمعة
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 01-07-2025 08:52 م
الوكيل الإخباري-   قرر محافظ العاصمة منع الفعالية التي دعا إليها الملتقى الوطني لإقامتها في منطقة الرابية يوم الجمعة القادم، ويوعز للأجهزة المعنية إنفاذ ذلك وفق أحكام القانون. اضافة اعلان
 
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