محافظ العاصمة يمنع فعالية دعا إليها الملتقى الوطني في الرابية الجمعة

-
أخبار متعلقة
-
صدور تعليمات جديدة لتنظيم الزراعة العضوية في الأردن لعام 2025
-
صدور تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية
-
الامن العام : عقوبة هذه المخالفة تصل للحبس 3 أشهر وغرامة 500 دينار
-
صدور تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025
-
الجامعة الهاشمية تنظم ندوة حول "أبعاد الخطاب الملكي في البرلمان الأوروبي"
-
زراعة الأغوار الشمالية تبدأ بفتح طرق ترابية لحماية المناطق الحرجية
-
"أوقاف إربد الثانية" تحتفل بالهجرة النبوية
-
شكاوى من انتشار حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية في المفرق