محافظ العاصمة يمنع فعالية دعا إليها الملتقى الوطني في الرابية الجمعة

08:52 م

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الوكيل الإخباري- قرر محافظ العاصمة منع الفعالية التي دعا إليها الملتقى الوطني لإقامتها في منطقة الرابية يوم الجمعة القادم، ويوعز للأجهزة المعنية إنفاذ ذلك وفق أحكام القانون. اضافة اعلان

