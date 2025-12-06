محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصًا وتأمين المبيت للعائلات المتضررة في القويرة

07:10 م

الوكيل الإخباري- قال محافظ العقبة أيمن العوايشة إنّ فرق وكوادر الدفاع المدني أنقذت 18 شخصًا من عائلات سورية تقطعت بهم السبل في منطقة القويرة، وتم تأمين مبيت لهم في مرافق مديرية شباب العقبة، ضمن جهود الطوارئ المستمرة لمواجهة الحالة الجوية.





وأكد العوايشة أن غرفة العمليات الرئيسة في المحافظة وتجمع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومديرية الشرطة تعمل على مدار الساعة وبجاهزية كاملة، وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والأشغال العامة، إضافة إلى شركة مياه العقبة وشركة الكهرباء، والفرق الميدانية المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.



وأشار إلى أنه لم تُسجّل حتى الآن أية حوادث تذكر أو أضرار، باستثناء شكاوى وبلاغات محدودة تم التعامل معها فورًا، أبرزها مداهمة المياه لبعض المنازل، وارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع، وإغلاقات جزئية. وهناك بعض الحالات التي ستتم معالجتها بشكل نهائي بعد انتهاء الحالة الجوية، خاصة ما يتعلق بتجمّعات المياه والملاحظات الفنية البسيطة، مؤكّدًا أن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة حتى الآن.



ودعا محافظ العقبة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، مشدّدًا على استمرار رفع الجاهزية والطوارئ لحين انتهاء تأثير المنخفض الجوي بشكل كامل.



