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محافظ العقبة: الموانئ والمطار يعملان بشكل طبيعي والرحلات دون تغيير

ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية
ميناء العقبة
 
الأحد، 19-07-2026 02:09 م

الوكيل الإخباري-   أكد محافظ العقبة،  أيمن العوايشة، في تصريح خاص للتلفزيون الأردني، أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماماً.

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وأشار العوايشة إلى أن خمس بواخر ترسو حالياً على الأرصفة وتواصل عمليات المناولة كالمعتاد ودون أي عوائق.


وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية، أوضح محافظ العقبة أن حركة الرحلات (المغادرة والقادمة) عبر مطار الملك حسين الدولي تسير هي الأخرى بانتظام تام ووفق كفاءة عالية.

 
 


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