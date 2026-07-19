محافظ العقبة: الموانئ والمطار يعملان بشكل طبيعي والرحلات دون تغيير

وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية، أوضح محافظ العقبة أن حركة الرحلات (المغادرة والقادمة) عبر مطار الملك حسين الدولي تسير هي الأخرى بانتظام تام ووفق كفاءة عالية.
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