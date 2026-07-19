محافظ العقبة: الموانئ والمطار يعملان بشكل طبيعي والرحلات دون تغيير

الوكيل الإخباري- أكد محافظ العقبة، أيمن العوايشة، في تصريح خاص للتلفزيون الأردني، أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماماً.

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وأشار العوايشة إلى أن خمس بواخر ترسو حالياً على الأرصفة وتواصل عمليات المناولة كالمعتاد ودون أي عوائق.