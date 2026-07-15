محافظ العقبة يؤكد أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المياه

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ العقبة أيمن العوايشة، اليوم الأربعاء، جاهزية شركة مياه العقبة، واطلع على منظومة إدارة التزويد المائي وآليات العمل المتبعة لضمان إيصال المياه للمواطنين بكفاءة، في إطار متابعة جاهزية المؤسسات الخدمية خلال فصل الصيف.

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وأكد العوايشة أن جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالتزويد المائي يجب التعامل معها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حصول الجميع على الخدمة.