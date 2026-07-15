الأربعاء 2026-07-15 05:49 م

محافظ العقبة يؤكد أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المياه

العقبة
العقبة
 
الأربعاء، 15-07-2026 03:33 م

الوكيل الإخباري-    تفقد محافظ العقبة أيمن العوايشة، اليوم الأربعاء، جاهزية شركة مياه العقبة، واطلع على منظومة إدارة التزويد المائي وآليات العمل المتبعة لضمان إيصال المياه للمواطنين بكفاءة، في إطار متابعة جاهزية المؤسسات الخدمية خلال فصل الصيف.

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وأكد العوايشة أن جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالتزويد المائي يجب التعامل معها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حصول الجميع على الخدمة.


وخلال الزيارة، حضر العوايشة جانباً من لقاء الإدارة التنفيذية للشركة مع عدد من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بخدمات المياه، مؤكداً أهمية التواصل المباشر والاستجابة الفورية لشكاوى المشتركين.

 
 


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