محافظ العقبة يؤكد أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المياه

وأكد العوايشة أن جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالتزويد المائي يجب التعامل معها بسرعة وكفاءة، بما يضمن حصول الجميع على الخدمة.
وخلال الزيارة، حضر العوايشة جانباً من لقاء الإدارة التنفيذية للشركة مع عدد من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بخدمات المياه، مؤكداً أهمية التواصل المباشر والاستجابة الفورية لشكاوى المشتركين.
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