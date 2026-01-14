محافظ الكرك يتفقد مناطق تأثرت بالأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ الكرك قبلان الشريف خلال زيارة ميدانية، الأربعاء، منطقة الشهابية للاطلاع على واقع حال المنطقة والوقوف على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الأحوال الجوية الأخيرة.

اضافة اعلان