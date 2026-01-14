محافظ الكرك يتفقد مناطق تأثرت بالأحوال الجوية

وشملت الزيارة حوض النصرانية وطريق كمنه الشهابية ومنطقة المغارق ومنطقة الشهابية، واستمع إلى شرح حول تأثير السيول وانجراف التربة على الطرق الزراعية وإعاقة حركة المواطنين.
ودعا الشريف خلال الجولة إلى الإسراع بمعالجة المشكلة، وضرورة تركيب عبارات صندوقية في الموقع المتضرر، كحل دائم يحد من تكرار الأضرار مستقبلاً، ويضمن انسيابية مياه الأمطار وحماية الشارع الزراعي.
وكانت كوادر غرفة عمليات وطوارئ البلدية تعاملت مع أعمال فتح وتنظيف الطرق في منطقتي البقيع وسكا الواقعة شمالي المحافظة.
