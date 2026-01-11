محافظ الكرك يتفقد مواقع تجمعات المياه المتضررة في لواء القصر

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ الكرك، قبلان الشريف، اليوم الأحد، عدداً من المواقع المتضررة في لواء القصر، للاطلاع على واقع تجمعات المياه الناتجة عن الهطولات المطرية الأخيرة.

ورافق المحافظ بالجولة رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، ومتصرف لواء القصر عصمت القرالة، ومساعد المتصرف نايف أبو وندي، ومدير أشغال القصر المهندس ثائر المواجدة، ومدير دائرة الأراضي لواء القصر أسامة الضمور، ومدير الشؤون البلدية للواء القصر المهندس مهند الصرايرة، والمديرة التنفيذية لبلدية شيحان المهندسة أشواق المجالي.