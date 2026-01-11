محافظ الكرك يتفقد مواقع تجمعات المياه المتضررة في لواء القصر

ورافق المحافظ بالجولة رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، ومتصرف لواء القصر عصمت القرالة، ومساعد المتصرف نايف أبو وندي، ومدير أشغال القصر المهندس ثائر المواجدة، ومدير دائرة الأراضي لواء القصر أسامة الضمور، ومدير الشؤون البلدية للواء القصر المهندس مهند الصرايرة، والمديرة التنفيذية لبلدية شيحان المهندسة أشواق المجالي.
وعُقد اجتماع في مكتب رئيس لجنة بلدية شيحان في مبنى البلدية المركزي، جرى خلاله اتخاذ قرارات فورية لمعالجة المشكلة وإنهاء معاناة المواطنين، إذ تقرر تنفيذ عبارات تصريف لمياه الأمطار على شارع الأشغال النافذ، بطاقة تصريف تُقدّر بنحو 9 آلاف متر مكعب، وتحويل المياه باتجاه الجهة الغربية، على أن تتولى مديرية الأشغال تصريف المياه، فيما تقوم بلدية شيحان بفتح الشارع وربطه مع وادي العرامة، بما يسهم في إنهاء مشكلة التجمعات المائية والمشاكل القديمة التي لم تتم معالجتها سابقاً.
-
أخبار متعلقة
-
متصرف لواء الرمثا يتفقد طريق الشجرة المغير
-
لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة
-
البحث الجنائي يلقي القبض على سارق ظهر في فيديو بمنطقة رأس العين
-
ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان ناشرون
-
ملك البحرين يستقبل الصفدي وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد
-
حسان يوضح بشأن التعديل الوزاري
-
حادث سير على شارع الاردن
-
سلطة المياه: إجراءات لتحسين بيئة العمل في شركة مياه اليرموك