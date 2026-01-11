الإثنين 2026-01-12 12:57 ص

محافظ الكرك يتفقد مواقع تجمعات المياه المتضررة في لواء القصر

مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك
الكرك
 
الأحد، 11-01-2026 11:54 م

الوكيل الإخباري-    تفقد محافظ الكرك، قبلان الشريف، اليوم الأحد، عدداً من المواقع المتضررة في لواء القصر، للاطلاع على واقع تجمعات المياه الناتجة عن الهطولات المطرية الأخيرة.

ورافق المحافظ بالجولة رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، ومتصرف لواء القصر عصمت القرالة، ومساعد المتصرف نايف أبو وندي، ومدير أشغال القصر المهندس ثائر المواجدة، ومدير دائرة الأراضي لواء القصر أسامة الضمور، ومدير الشؤون البلدية للواء القصر المهندس مهند الصرايرة، والمديرة التنفيذية لبلدية شيحان المهندسة أشواق المجالي.


وعُقد اجتماع في مكتب رئيس لجنة بلدية شيحان في مبنى البلدية المركزي، جرى خلاله اتخاذ قرارات فورية لمعالجة المشكلة وإنهاء معاناة المواطنين، إذ تقرر تنفيذ عبارات تصريف لمياه الأمطار على شارع الأشغال النافذ، بطاقة تصريف تُقدّر بنحو 9 آلاف متر مكعب، وتحويل المياه باتجاه الجهة الغربية، على أن تتولى مديرية الأشغال تصريف المياه، فيما تقوم بلدية شيحان بفتح الشارع وربطه مع وادي العرامة، بما يسهم في إنهاء مشكلة التجمعات المائية والمشاكل القديمة التي لم تتم معالجتها سابقاً.

 
 


