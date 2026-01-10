محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- اطمأن محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، يرافقه رئيس بلدية مؤتة والمزار الدكتور عبدالله العبادلة اليوم السبت على صحة العامل في بلدية مؤتة والمزار هاني العونة، الذي أُصيب أثناء تأديته لواجبه الوطني في التعامل مع آثار المنخفض الجوي الأخير.

اضافة اعلان