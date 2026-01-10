الأحد 2026-01-11 12:35 ص

محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي

السبت، 10-01-2026 11:36 م

الوكيل الإخباري-   اطمأن محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، يرافقه رئيس بلدية مؤتة والمزار الدكتور عبدالله العبادلة اليوم السبت على صحة العامل في بلدية مؤتة والمزار هاني العونة، الذي أُصيب أثناء تأديته لواجبه الوطني في التعامل مع آثار المنخفض الجوي الأخير.

وأكد الفريق الطبي في مستشفى الكرك الحكومي بحضور مدير المستشفى الدكتور علي الصرايرة والطبيب المشرف رضوان المجالي، استقرار الحالة الصحية للعونة وتلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

 
 


