محافظ المفرق يؤكد ضرورة إيجاد ساحة لتجميع البسطات المنتشرة في السوق التجاري

الوكيل الإخباري- أكد محافظ المفرق فراس أبو الغنم ضرورة إيجاد حل جذري لظاهرة البسطات على الأرصفة والشوارع في مدينة المفرق.

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وطلب، من بلدية المفرق الكبرى، بالعمل على إيجاد ساحة لتجميع البسطات في مكان واحد ما ينعكس إيجابا على انسيابية حركة المركبات والمشاة على حد سواء والحد من انعكاساتها السلبية لوجودها ضمن أرصفة المارة والشوارع في مدينة المفرق.



وقال أبو الغنم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن مشكلة البسطات المنتشرة في السوق التجاري بمدينة المفرق تقع ضمن صلاحيات البلدية وتشكل بحد ذاتها مخالفة صريحة للقانون كونها تعتدي على الأرصفة التي تعد من حقوق المشاة، إضافة لاعتدائها على حرم الشوارع وتتسبب بأزمات مرورية بشكل دائم ما يوجب العمل على إزالتها للحفاظ على مصالح أصحاب المحال الذين يرخصون محالهم ويدفعون الضرائب للجهات ذات العلاقة.



وبين أنه حال إيحاد ساحة للبسطات فإن الجهات التنفيذية ستعمد إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية واجبة الاتباع حيال المخالفين والرافضين للعمل في الساحة المخصصة لتجارتهم.



وشكا مواطنون وتجار في المفرق من انتشار البسطات على الأرصفة وضمن شوارع المدينة ما يؤثر سلبا على التجار والمواطنين سالكي الأرصفة، مطالبين الجهات المختصة إيجاد حلول جذرية وناجعة لهذه المشكلة.