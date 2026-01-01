محافظ المفرق يتفقد البؤر الساخنة في ظل الأحوال الجوية السائدة

07:24 م

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ المفرق فراس أبو الغنم اليوم الخميس البؤر الساخنة وعدد من العبارات في المحافظة في ظل الأحوال الجوية المرافقة للمنخفض الجوي الحالي.





وأكد أبو الغنم، أن محافظة المفرق وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عمدت إلى وضع خطة طوارئ للتعامل مع المنخفضات الجوية خلال موسم الشتاء الحالي، لافتًا إلى وضع خطة وتحديد البؤر الساخنة في المحافظة للتعامل مع أية حالات طارئة تترافق مع المنخفض الجوي الحالي.



وبين، أن هناك خطة واضحة ومتكاملة لمديرية دفاع مدني المفرق، شملت توزيع للآليات والكوادر على المناطق المتوقع أن تشهد تساقطًا غزيرًا للأمطار .



كما أكد، الجاهزة الغالية لغرفة طوارئ المحافظة بالتعاون مع الدفاع المدني ومجلس الخدمات المشتركة وأشغال المفرق للتعامل مع الحالات الطارئة في كافة أرجاء المحافظة والتعامل معها بصورة سريعة.



