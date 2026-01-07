محافظ المفرق يتفقد مستشفى البادية الشمالية

10:18 م

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، اليوم الأربعاء، سير العمل وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لطالبيها في مستشفى البادية الشمالية الحكومي. اضافة اعلان





وقال أبو الغنم إن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة والحرص المشترك على تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المجتمع المحلي، لافتا إلى الوقوف خلال الزيارة على سير الإجراءات الإدارية والطبية والتحديات التي تواجه الكوادر العاملة في المستشفى.



وأضاف إنه جرى الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الكادرين الطبي والإداري، ومناقشة سبل تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ما ينعكس إيجابا على مستوى الرعاية المقدمة لأبناء المنطقة، مؤكدا الدعم الكامل للقطاع الصحي، والحرص الدائم على المتابعة الميدانية والاطلاع على احتياجات المجتمع المحلي.



وقال المستشفى، في بيان، إن الزيارة عكست مستوى عاليا من التنسيق والتعاون المستمر بين دار محافظة المفرق وإدارة المستشفى، بما ينسجم مع رؤية الحكومة في ترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة والعمل التشاركي والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين.



وأضاف إن هذا التعاون والتكامل المؤسسي يتماشى مع رؤية وزارة الصحة القائمة على تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الرسمية، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية، وتمكين الكوادر الطبية والإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



