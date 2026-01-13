محافظ جرش: إغلاق طريق جَبّة حفاظاً على السلامة العامة

وأوضح خريسات أن قرار الإغلاق جاء بناء على تفقد ميداني مشترك نفذته المحافظة بالتعاون مع مديرية شرطة جرش والدفاع المدني، حيث تبين وجود مخاطر محتملة على مستخدمي الطريق، ما استدعى اتخاذ الإجراء الوقائي بشكل فوري.
وأكد أن الجهات المعنية تتابع الأوضاع الميدانية على مدار الساعة، وتنسق بشكل مستمر مع الأجهزة المختصة لضمان السلامة العامة، مشيرا إلى أن إعادة فتح الطريق ستتم بعد انحسار منسوب المياه والتأكد من جاهزيته بالكامل.
وأهاب بالمواطنين عدم التواجد في المنطقة أو الاقتراب من مجرى النهر، داعيا سالكي الطريق إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية وسلوك الطرق البديلة إلى حين إشعار آخر.
وأشار إلى أن فرق الطوارئ في المحافظة على جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، مؤكدا أن سلامة المواطنين تشكل أولوية قصوى، وأنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفرها.
