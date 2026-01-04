محافظ جرش: إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

01:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759648 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرر محافظ جرش مالك خريسات إغلاق شارع سيل الزرقاء الفرعي (المجدل)، المؤدي إلى قضاء برما بشكل مؤقت احترازيا؛ حفاظا على السلامة العامة. اضافة اعلان





وقال خريسات إن قرار الإغلاق جاء احترازيا لحين الانتهاء من أعمال إزالة الصخور والأتربة من كتف الشارع، لضمان عدم انهيارها على الطريق.



وأضاف أن كوادر وزارة الأشغال العامة، وبعد إجراء دراسة فنية من مختصين في مديرية أشغال جرش، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وشرطة جرش وقسم سير جرش، قررت إغلاق الشارع مؤقتا إلى حين الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة.

تم نسخ الرابط





