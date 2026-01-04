محافظ جرش: إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

وقال خريسات إن قرار الإغلاق جاء احترازيا لحين الانتهاء من أعمال إزالة الصخور والأتربة من كتف الشارع، لضمان عدم انهيارها على الطريق.
وأضاف أن كوادر وزارة الأشغال العامة، وبعد إجراء دراسة فنية من مختصين في مديرية أشغال جرش، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وشرطة جرش وقسم سير جرش، قررت إغلاق الشارع مؤقتا إلى حين الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة.
