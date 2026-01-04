الأحد 2026-01-04 02:21 م

محافظ جرش: إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة
إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة
الأحد، 04-01-2026 01:58 م
الوكيل الإخباري-    قرر محافظ جرش مالك خريسات إغلاق شارع سيل الزرقاء الفرعي (المجدل)، المؤدي إلى قضاء برما بشكل مؤقت احترازيا؛ حفاظا على السلامة العامة.اضافة اعلان


وقال خريسات  إن قرار الإغلاق جاء احترازيا لحين الانتهاء من أعمال إزالة الصخور والأتربة من كتف الشارع، لضمان عدم انهيارها على الطريق.

وأضاف أن كوادر وزارة الأشغال العامة، وبعد إجراء دراسة فنية من مختصين في مديرية أشغال جرش، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وشرطة جرش وقسم سير جرش، قررت إغلاق الشارع مؤقتا إلى حين الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بث

فيديو منوع شخص يشارك مقطعًا طريفًا لطفلتين بعنوان: "الجريمة الكاملة تتطلب العمل الجماعي"

فغغغل

فيديو منوع سبحان الله ❤️ هندسة من وحي الطبيعة

قب

فيديو منوع من أجمل ما قد تراه: صلاة الجمعة في روسيا وسط درجات حرارة الصقيع

3

طب وصحة ما لا نراه تحت الجلد.. كيف يتفاعل حبر الوشم مع الجسم؟

فنزويلا

عربي ودولي كوريا الشمالية: اعتقال الولايات المتحدة لمادورو يعد تعديا خطيرا على سيادة فنزويلا

إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

أخبار محلية محافظ جرش: إغلاق مؤقت لشارع سيل الزرقاء الفرعي لإزالة الصخور والأتربة

32

طب وصحة كوب واحد قد يعادل 3 قطع بسكويت.. مشروبات شتوية مليئة بالسكر

يشكل نظام التدقيق اللاحق(PCA) بعد التخليص، انطلاقة جديدة في عمليات التخليص الجمركي، وتعزيز ثقافة الالتزام لدى قطاع التجارة والاستثمار، حيث باشرت الجمارك الأردنية العمل بهذا النظام، منذ بداية تموز الما

أخبار محلية الجمارك: بدء العمل بالمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء الخاص بالاعفاء من الغرامات



 






الأكثر مشاهدة