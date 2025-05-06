محافظ جرش: الأندية الرياضية شريك أساسي في تنمية الشباب

وأضاف، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، للنادي على دعم المحافظة للقطاع الشبابي والرياضي، معتبرًا أن الرياضة تمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء وتنمية المجتمع المحلي.
ودعا إلى توسيع آفاق التعاون بين النادي ومختلف المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لتحقيق إنجازات مستدامة.
وأعرب رئيس بلدية جرش أحمد هاشم العتوم عن استعداد البلدية الكامل للتعاون مع النادي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن دعم القطاع الرياضي ينعكس إيجابًا على الشباب ويسهم في الحد من الظواهر السلبية.
واستعرض رئيس النادي ضاحي العتوم أبرز التحديات التي تواجه النادي وعلى رأسها محدودية الموارد المالية والحاجة إلى تطوير البنية التحتية، مؤكدًا التزام الهيئة الإدارية الجديدة بتفعيل الشراكات المحلية وتنفيذ برامج رياضية وثقافية تستهدف الشباب.
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