محافظ جرش: الأندية الرياضية شريك أساسي في تنمية الشباب

الوكيل الإخباري- أكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور أهمية الدور الذي تلعبه الأندية الرياضية في رعاية الشباب وتوجيه طاقاتهم، مشيرًا إلى أن نادي جرش الرياضي يُعد نموذجًا فاعلًا في دعم الحركة الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

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وأضاف، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، للنادي على دعم المحافظة للقطاع الشبابي والرياضي، معتبرًا أن الرياضة تمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء وتنمية المجتمع المحلي.

ودعا إلى توسيع آفاق التعاون بين النادي ومختلف المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لتحقيق إنجازات مستدامة.



وأعرب رئيس بلدية جرش أحمد هاشم العتوم عن استعداد البلدية الكامل للتعاون مع النادي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن دعم القطاع الرياضي ينعكس إيجابًا على الشباب ويسهم في الحد من الظواهر السلبية.