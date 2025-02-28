محافظ جرش: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان

وأشار الفاعور في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أنه تم الإيجاز للجهات والدوائر المعنية من أجل العمل على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في شهر رمضان المبارك الذي يشهد حركة تسوق كثيفة، مبينًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة خلال الشهر الفضيل الذي يزداد فيه الطلب على المواد الغذائية وتفعيل الرقابة على الأسواق والباعة المتجولين، وخصوصًا المنتجات التي يبيعها أصحاب البسطات.
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