محافظ جرش: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري- قال محافظ جرش رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور فراس الفاعور، إن اللجنة وضعت خطتها خلال شهر رمضان المبارك من أجل التسهيل على المواطنين وتوفير الخدمات.

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