 
الجمعة 2025-02-28 05:37 م
 

محافظ جرش: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان

جرش
جرش
الجمعة، 28-02-2025 04:35 م

الوكيل الإخباري-    قال محافظ جرش رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور فراس الفاعور، إن اللجنة وضعت خطتها خلال شهر رمضان المبارك من أجل التسهيل على المواطنين وتوفير الخدمات.

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وأشار الفاعور في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أنه تم الإيجاز للجهات والدوائر المعنية من أجل العمل على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في شهر رمضان المبارك الذي يشهد حركة تسوق كثيفة، مبينًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة خلال الشهر الفضيل الذي يزداد فيه الطلب على المواد الغذائية وتفعيل الرقابة على الأسواق والباعة المتجولين، وخصوصًا المنتجات التي يبيعها أصحاب البسطات.

 
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