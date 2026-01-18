محافظ جرش: حصر 200 بركة زراعية في المحافظة

وأضاف خريسات أن لجنة مشتركة من لجنة السلامة العامة ومديرية زراعة جرش ومديرية مياه جرش ستنفذ جولات ميدانية للتأكد من التزام مالكي البرك بشروط السلامة العامة، مبينًا أنه سيتم عقد لقاء خاص مع مالكي البرك في مبنى المحافظة.
وأشار خريسات إلى أن الهدف من حصر عدد البرك وعقد اللقاء مع مالكيها هو الحدّ من مخاطر هذه البرك، نتيجة عدم التزام بعض مالكيها بشروط السلامة العامة.
وبين خريسات أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مالكي البرك غير الملتزمين بشروط السلامة العامة، والتي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين.
