محافظ جرش: خطوات عملية لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ جرش مالك خريسات أن المجلس التنفيذي في المحافظة عقد اجتماعًا ناقش خلاله أولويات المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على خطوات عملية لتسريع تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية.

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وقال خريسات إن من أبرز هذه المشاريع مركز صحي المشيرفة حيث تم تشكيل لجنة فنية للكشف على الموقع ومعالجة التحديات الفنية والإدارية تمهيدًا للانتهاء من تنفيذه خلال شهرين كحد أقصى.



وأشار إلى أهمية مشروع مركز صحي جرش الجديد الذي يأتي ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الضغط عن مستشفى جرش الحكومي خاصة مع التوسعة الجارية حاليًا في أقسام المستشفى المختلفة.



وبين أن الحرائق التي اندلعت في منطقة وديان الشام في ساكب التهمت نحو 250 دونمًا من أصل 1200 دونم من الغابات الحرجية في المنطقة بفعل فاعل.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والحاكمية الإدارية تعاملت مع الحادثة على الفور وتم القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في إشعال الحريق وهما قيد التحقيق حاليًا مؤكدًا أن الغابات الحرجية تمثل "نفط الأردن" وثروة وطنية يجب حمايتها وعدم التفريط بها.



وكشف خريسات عن خطوتين عمليتين لمواجهة هذا التحدي الأولى عقد جلسة للمجلس التنفيذي في ساكب لتأكيد جدية الدولة في متابعة هذه القضايا ميدانيًا والثانية إطلاق حملات توعوية لتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة لدى المواطنين.



وبين خريسات أن أزمة المياه في جرش هي التحدي الأكبر مشيرًا إلى أن الجهود تتركز على مسارين رئيسيين المسار الأول، رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة مشتل فيصل من 350 إلى 550 مترًا مكعبًا في الساعة ما سيساهم في تحسين التوزيع وتقليص الفترات الزمنية بين الأدوار، متوقعًا الانتهاء من هذا الإجراء خلال أسبوع.