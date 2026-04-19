الإثنين 2026-04-20 01:13 ص

محافظ جرش: ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة بأسواق المواشي

الأحد، 19-04-2026 11:43 م

الوكيل الإخباري-    أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة العامة والتعليمات الناظمة لإقامة أسواق بيع المواشي.

وقال خريسات خلال اجتماع اليوم الأحد، بحضور رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين، ومساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة الدكتور زيد الهباهبة، إن أي تجاوز للأطر القانونية أو إنشاء مواقع دون تراخيص رسمية سيُقابل بإجراءات حازمة وفورية، داعيا الى تعزيز الرقابة الميدانية وضبط أي مخالفات تمس الصحة العامة أو تشكل تعديا على النظام العام.


وأشار خريسات الى أن الموقع الذي يتواجد فيه حاليا عدد من تجار المواشي لن يعتمد كسوق لبيع المواشي، ولن يتم التعامل معه كموقع مرخص، باعتباره خارج الأطر الرسمية والتعليمات الناظمة.

 
 


