محافظ جرش: لجان رقابية وجولات ميدانية استعدادا لموسم الزيتون

الوكيل الإخباري- أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، إن اللجنة المشكلة من المحافظة ونقابة أصحاب المعاصر ووزارتي الزراعة والبيئة ومؤسسة الغذاء والدواء تكثف جولاتها الرقابية الميدانية على المعاصر؛ استعدادا لموسم قطاف ثمار الزيتون، والتأكد من التزام المعاصر باشتراطات الصحة والسلامة العامة.

وأضاف أن منتج زيت الزيتون الأردني وخاصة في المحافظة يعد من أفضل الزيوت وبجودة عالية كونه يمثل ثروة وطنية، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أية محاولة للغش في زيت الزيتون، حيث سيتم اتخاذ إجراءات رادعه وإحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.



وأوضح أن قطاع الزيتون يشكّل ركيزة اقتصادية مهمة، ويوفر فرص عمل موسمية ودائمة لعدد كبير من الأسر في جرش، مبينا أن وزارة الزراعة هي المعنية بتحديد موعد فتح المعاصر، كما دعا أصحاب المعاصر للالتزام بالموعد الذي تحدده وزارة الزراعة.