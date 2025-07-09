محافظ جرش يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات

الوكيل الإخباري- بحث اجتماع عُقد في مبنى محافظة جرش، اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ الدكتور مالك خريسات، عددًا من القضايا الخدمية والتنموية.

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وأكّد خريسات أهمية أن تُنسّق الجهات المعنية كافة جهودها لتعزيز العمل والإنجاز، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مبيّنًا أن المحافظة مستمرة في جهودها لتعزيز التواصل والتفاعل المستمر، وتحقيق التنمية المستدامة.