محافظ جرش يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات

وأكّد خريسات أهمية أن تُنسّق الجهات المعنية كافة جهودها لتعزيز العمل والإنجاز، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مبيّنًا أن المحافظة مستمرة في جهودها لتعزيز التواصل والتفاعل المستمر، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن لجنة ستُشكَّل من الجهات المعنية لمتابعة الاستعدادات لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وتوفير المستلزمات والاحتياجات لإنجاح المهرجان، بما يعكس رسالته وأهدافه الثقافية والحضارية.
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