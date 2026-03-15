الإثنين 2026-03-16 06:48 م

محافظ جرش يؤكد أهمية العمل الميداني لتحسين مستوى الخدمات

جانب من زيارة المشاربع
 
الأحد، 15-03-2026 08:51 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظة جرش، الدكتور مالك خريسات، أهمية استمرار العمل الميداني، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والبلدية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحث خريسات، خلال تفقده المشاريع التي تنفذها بلدية لواء المعراض والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، الاحتياجات الخدمية في المنطقة.

وأكد خريسات حرص المحافظة على متابعة واقع الخدمات في مختلف المناطق، والعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم الجهود البلدية وتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين.


واستمع إلى إيجاز حول أبرز الأعمال والمشاريع التي نفذتها كوادر البلدية خلال الفترة الماضية، بحضور متصرف لواء المعراض الدكتور رضا الغياث ورئيس لجنة بلدية لواء المعراض محمود خوالدة.


واطلع المحافظ على عدد من المشاريع الخدمية، وفي مقدمتها مشروع تعبيد طريق المركز الصحي، إضافة إلى متابعة الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة