محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالخدمات

10:20 م

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الوكيل الإخباري- أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات أهمية العمل التشاركي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وأشار خريسات خلال لقائه اليوم الاثنين، بحضور رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين ومساعد المحافظ لشؤون التنمية الدكتور محمد الرفاعي، وأعضاء مجلس المحافظة إلى ضرورة العمل بتشاركية وتنسيق كامل لخدمة المواطنين بما ينعكس إيجابا على المشاريع التنموية.



بدوره استعرض رئيس لجنة مجلس المحافظة الدكتور جهاد دعدره ما قام به المجلس خلال الفترة الماضية من زيارات ميدانية للاطلاع على واقع المشاريع ورصد الاحتياجات والأولويات وإجراء عدد من المناقلات المالية لتنفيذ واستكمال المشاريع المتعثرة في بعض القطاعات وتسريع الإنجاز.

