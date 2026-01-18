الأحد 2026-01-18 11:28 م

محافظ جرش يبحث جاهزية المؤسسات الرسمية للمنخفضات

محافظ جرش يبحث جاهزية المؤسسات الرسمية للمنخفضات
محافظ جرش يبحث جاهزية المؤسسات الرسمية للمنخفضات
 
الأحد، 18-01-2026 10:09 م

الوكيل الإخباري-     بحث محافظة جرش الدكتور مالك خريسات، مع رؤساء البلديات والدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية ودائرة السير، مستوى الجاهزية والاستعداد المؤسسي للمنخفضات الجوية.

اضافة اعلان


وأكد خريسات أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الرسمية، بما يعزز الجاهزية ويضمن حماية المواطنين والممتلكات، مثنيا على دور وجهود البلديات والأشغال العامة والأمن العام والدفاع المدني خلال المنخفضات الجوية السابقة.


وشدد على أن سلامة المواطنين تشكل أولوية قصوى لدى جميع المؤسسات الرسمية، وضرورة الجاهزية العالية والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق المسبق بين الدوائر كافة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الأثر الناتج عن أي ظروف جوية طارئة.


 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الشباب تطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية

أخبار محلية وزارة الشباب تطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابة 8 أشخاص بحادث تدهور مركبة في نزول صافوط

تنويه هام من مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة

محافظ جرش يبحث جاهزية المؤسسات الرسمية للمنخفضات

أخبار محلية محافظ جرش يبحث جاهزية المؤسسات الرسمية للمنخفضات

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين دمشق وقسد

احتراق حافلة نقل معتمرين في العقبة

خاص بالوكيل حريق في حافلة ركاب بالعقبة

علما الأردن وسوريا

اقتصاد محلي وزارة الطاقة السورية: اتفاقيات مع الأردن لتوريد الغاز والتعاون الكهربائي

شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تطلق حملة الشتاء السنوية "دفا ودعم" في الأردن

أخبار الشركات شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تطلق حملة الشتاء السنوية "دفا ودعم" في الأردن



 






الأكثر مشاهدة