محافظ جرش يبحث جاهزية المؤسسات الرسمية للمنخفضات

وأكد خريسات أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الرسمية، بما يعزز الجاهزية ويضمن حماية المواطنين والممتلكات، مثنيا على دور وجهود البلديات والأشغال العامة والأمن العام والدفاع المدني خلال المنخفضات الجوية السابقة.
وشدد على أن سلامة المواطنين تشكل أولوية قصوى لدى جميع المؤسسات الرسمية، وضرورة الجاهزية العالية والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق المسبق بين الدوائر كافة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الأثر الناتج عن أي ظروف جوية طارئة.
