محافظ جرش يبحث واقع الخدمات في بلدية باب عمان

الوكيل الإخباري- بحث اجتماع عقد في قاعة بلدية باب عمان برئاسة محافظ جرش الدكتور مالك خريسات واقع الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.





وأكد خريسات أهمية الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي من حيث الالتزام بالعمل والتقيد بالتعليمات الناظمة، مشددًا على ما جاء بالتوجيهات المتعلقة بالإلقاء العشوائي للنفايات.



وبين أنه سيُجري تركيب كاميرات مراقبة بهذا الخصوص في المناطق التي تعتبر من البؤر الساخنة في القضاء.



وأشار إلى الجهود المبذولة من كوادر بلدية باب عمان في التعامل مع المنخفضات الجوية، مبينًا أنه جرى التنسيق مع شركة كهرباء إربد في الأمور المتعلقة بالانقطاع المبرمج في مناطق القضاء للحد من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين نتيجة هذا الانقطاع.



وقدّم رئيس لجنة بلدية باب عمان، المهندس معاذ جرن، إيجازًا عن واقع الخدمات والمشاريع الحالية والمستقبلية، مبينًا أن البلدية جاهزة للتعامل مع كافة الشكاوى والملاحظات التي ترد من المواطنين، وأعدت مركز إيواء تحسبًا لأي ظرف طارئ.

