محافظ جرش يتابع انقطاع الإنارة على طريق جرش- عجلون

وأظهرت الجولة بحضور نائب مدير شرطة المحافظة العقيد خليل المعاني، ومديرة أشغال جرش المهندسة إخلاص الخشاشنة، ومدير مكتب الكهرباء المهندس علاء المومني، ومديرة مديرية الإنارة في وزارة الأشغال، وجود أعطال في عدد من وحدات الإنارة، ما أدى إلى انقطاع الإضاءة في عدة مقاطع حيوية من الطريق.
وتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة، حيث جرى التنسيق مع الجهات المعنية وتحريك الكوادر الفنية التي باشرت أعمال الصيانة، وتمت إعادة إنارة ما يزيد على 100 وحدة إنارة على الطريق، وإصلاح الأعطال وإعادة توصيل الكوابل على طريقي جرش – سوف – عجلون وجرش – ساكب – عجلون، وإعادة الإنارة إليهما بالكامل، وبما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على أمن مستخدمي الطريق.
