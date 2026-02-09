محافظ جرش يتابع انقطاع الإنارة على طريق جرش- عجلون

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات الطريق الرابط بين محافظتي جرش وعجلون، للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأظهرت الجولة بحضور نائب مدير شرطة المحافظة العقيد خليل المعاني، ومديرة أشغال جرش المهندسة إخلاص الخشاشنة، ومدير مكتب الكهرباء المهندس علاء المومني، ومديرة مديرية الإنارة في وزارة الأشغال، وجود أعطال في عدد من وحدات الإنارة، ما أدى إلى انقطاع الإضاءة في عدة مقاطع حيوية من الطريق.