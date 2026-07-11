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محافظ جرش يتفقد السوق الحرفي ومركز الزوار

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أرشيفية
 
السبت، 11-07-2026 07:50 م

الوكيل الإخباري - أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال الأساسية بمشروع صيانة وتأهيل السوق الحرفي ومركز زوار جرش، استعدادا لانطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

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وأشار خريسات، خلال جولة تفقدية، إلى أن مهرجان جرش يشكل حدثا ثقافيا وسياحيا دوليا يعكس الصورة الحضارية للأردن، ويستقطب آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، ما يتطلب استكمال الأعمال التي تخدم الزوار وترفع مستوى الخدمات قبل انطلاق الفعاليات.


واستمع خريسات، إلى إيجاز حول المشروع المتوقع استكماله، والذي يهدف إلى تطوير الموقع والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات السياحية، من خلال إعادة تأهيل وتعبيد مواقف الحافلات والمركبات السياحية، وإنشاء مسار مخصص للسيارات الكهربائية يمتد من السوق الحرفي مرورا بمركز الزوار وصولا إلى الساحة البيضاوية، إلى جانب تركيب اللوحات التفسيرية والإرشادية للمدينة الأثرية، وتنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وفق تصاميم حضرية حديثة تراعي سهولة الوصول وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.


وثمن جهود وزارة السياحة والآثار في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن المشروع يشكل إضافة نوعية للمسارات السياحية في محافظة جرش، ويسهم في تحسين تجربة الزائر والارتقاء بالخدمات المقدمة في المدينة الأثرية، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية رائدة.


وأشاد بتعاون أصحاب المحال في السوق الحرفي وحسن استقبالهم للزوار والسياح، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس الصورة الحضارية لجرش، ويجسد الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي في إنجاح الموسم السياحي.


وأكد أن استمرار التنسيق بين الجهات المشرفة والمنفذة، والالتزام بالبرنامج الزمني، سيضمن إنجاز المشروع وفق أفضل المواصفات، بما يعزز جاهزية الموقع لاستقبال الزوار والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة في المدينة الأثرية.


من جهته، استعرض مدير شرطة جرش العميد رأفت المعايطة، الترتيبات الأمنية والتنظيمية الخاصة بالموقع، مبينا أنه تم تحديد النقاط الأمنية وآليات تنظيم دخول وخروج الزوار، بما يضمن انسيابية الحركة ويعزز أعلى درجات الأمن والسلامة خلال فترة إقامة المهرجان.

 
 


gnews

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