محافظ جرش يتفقد جاهزية مواقع فعاليات مهرجان جرش

وأكد خريسات، أهمية استكمال جميع الترتيبات الميدانية وفق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بما يسهم في إنجاح فعاليات المهرجان، ويعكس الصورة الحضارية للمهرجان ولمحافظة جرش.
وجرى خلال الجولة متابعة تنظيم المداخل والمخارج، وآليات دخول المواطنين والزوار، ومسارات الحركة داخل المدينة الأثرية، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسهولة حركة الزوار وسلامتهم، إلى جانب التأكد من جاهزية المواقع والخدمات المساندة لاستقبال زوار المهرجان.
من جهته، أشار المدير التنفيذي لمهرجان جرش، المستشار يزن الخضير، بحضور مدير شرطة جرش العميد رافت المعايطة، إلى أن الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمراحل التجهيز النهائية، والتأكد من جاهزية مختلف مرافق المهرجان لاستقبال الزوار والوفود المشاركة.
وبين أن جميع اللجان العاملة تنفذ مهامها وفق خطة متكاملة وبالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية، بما يضمن تقديم مهرجان يليق بمكانة الأردن الثقافية والسياحية.
بدوره، أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، أن البلدية استكملت استعداداتها للمهرجان من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة، وتأهيل الساحات والطرق المؤدية إلى مواقع الفعاليات، وتعزيز خدمات الإنارة والبيئة، وتوفير الكوادر والآليات اللازمة لدعم الجهود المشتركة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة وآمنة لزوار المهرجان وإظهار مدينة جرش بأبهى صورة.
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