محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

واكد خريسات خلال جولة ميدانية اليوم الأربعاء في المدينة الأثرية في جرش أهمية سلامة شبكة المياه والمجاري المخصصة لتصريف السيول بالمدينة مشيرا الى أنه تم إنشاء عدد من المجاري الترابية لتصريف مياه الأمطار بشكل فاعل إلى جانب تنظيف المجاري القائمة من الأتربة والحجارة بما يضمن انسيابية المياه ويحول دون تجمعها داخل الموقع الأثري.
وأشار خريسات إلى وجود فرق متخصصة وورشات طوارئ من مديرية الآثار تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع الميدانية والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ نتيجة الظروف الجوية مبيناً أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان أعلى مستويات الجاهزية.
ووجه خريسات إلى رئيس قسم أمن سياحة الشمال باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في مختلف أرجاء المدينة الأثرية حفاظًا على سلامة الزوار وحماية الموقع مبينًا أن عدد الزوار خلال فترة المنخفض الجوي بلغ نحو 1700 زائر .
بدوره قال مدير آثار جرش محمد الشلبي ان المديرية اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية المسبقة للتعامل مع الظروف الجوية شملت تعزيز أعمال الصيانة الدورية ومتابعة نقاط تصريف المياه الحساسة داخل الموقع وتوفير كوادر فنية متخصصة للتدخل السريع عند الحاجة مؤكدًا أن سلامة الموقع الأثري والزوار تمثل أولوية قصوى لدى المديرية.
