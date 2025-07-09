محافظ جرش يستدعي أصحاب المزارع الخاصة (الشاليهات) للتوقيع على هذا التعهد

وقال خريسات خلال اجتماع المجلس التنفيذي، إنه سيتم استدعاء مالكي المزارع الخاصة لتوقيعهم على تعهدات بضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم إقامة الحفلات بعد منتصف الليل، وعدم رفع صوت المسجلات والموسيقى.
وأضاف خريسات بأنه لن يتم التهاون مع إزعاج الآخرين، مؤكدًا ضرورة التزام مالكي المزارع الخاصة بشروط السلامة العامة.
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