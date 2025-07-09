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محافظ جرش يستدعي أصحاب المزارع الخاصة (الشاليهات) للتوقيع على هذا التعهد

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 11:01 م
الوكيل الإخباري-   قال محافظ جرش مالك خريسات، الأربعاء، إنه سيتم استدعاء مالكي المزارع الخاصة (الشاليهات) داخل المحافظة والبالغ عددهم 350 شخصًا.اضافة اعلان


وقال خريسات خلال اجتماع المجلس التنفيذي، إنه سيتم استدعاء مالكي المزارع الخاصة لتوقيعهم على تعهدات بضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم إقامة الحفلات بعد منتصف الليل، وعدم رفع صوت المسجلات والموسيقى.

وأضاف خريسات بأنه لن يتم التهاون مع إزعاج الآخرين، مؤكدًا ضرورة التزام مالكي المزارع الخاصة بشروط السلامة العامة.
 
 
gnews

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