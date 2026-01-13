الثلاثاء 2026-01-13 11:41 م

محافظ جرش يطلع على إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب مياه السيل

الثلاثاء، 13-01-2026 10:18 م

الوكيل الإخباري-   تفقد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، يرافقه رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، اليوم الثلاثاء، طريق جبا وجسر مشتل فيصل، للاطلاع على الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه سيل جرش وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأكد خريسات، خلال الجولة، أن بلدية جرش كانت على جاهزية عالية، حيث بادرت كوادرها إلى التعامل الفوري مع التحديات الميدانية ومعالجة المواقع المتأثرة، ما أسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة، مشيدًا بجهود البلدية وكفاءة استجابتها.

 
 


