محافظ جرش يطلع على إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب مياه السيل

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، يرافقه رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، اليوم الثلاثاء، طريق جبا وجسر مشتل فيصل، للاطلاع على الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه سيل جرش وضمان انسيابية الحركة المرورية.

اضافة اعلان