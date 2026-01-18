الأحد 2026-01-18 07:46 م

محافظ جرش يطلع على سير العمل في مديرية الأشغال

الأحد، 18-01-2026 05:42 م

الوكيل الإخباري- اطلع محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، صباح اليوم الأحد، خلال زيارته لمديرية أشغال محافظة جرش، على سير العمل والإجراءات المتخذة خلال فترة المنخفضات الجوية، سواء ما قبلها أو أثناءها أو بعدها.

وأشاد خريسات بالجهود المبذولة من قبل كوادر المديرية، مثمنا اتباعهم لخطط العمل الميداني المسبقة، والعمل على مدار الساعة خلال فترة المنخفضات، إضافة إلى تنفيذ عمليات التقييم والمعالجة بعد انتهائها، بما أسهم في الحد من المخاطر وضمان سلامة الطرق والمواطنين.


وأكد أن سلامة الكوادر العاملة تعد أولوية قصوى، مسدد على ضرورة الاستمرار بمتابعة العمل الميداني، وسرعة الاستجابة للملاحظات الواردة، واتخاذ القرارات الميدانية اللحظية في وقتها لمعالجة المشكلات الطارئة وعدم تراكمها.


وأكد أهمية متابعة البرك التجميعية للمياه في المناطق المنخفضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يمنع تشكل بؤر خطرة أو تأثيرها على السلامة العامة أو البنية التحتية، داعيا إلى تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة في أي طارئ.


من جانبها، أكدت بلدية جرش الكبرى جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ خلال فترة المنخفض الجوي، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة، والتعاون بالإبلاغ عن أي ملاحظات تسهم في تعزيز السلامة العامة.


وقالت إن كوادر الطوارئ في البلدية جولة تفقدية ميدانية قبيل تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي مساء أمس السبت.


وبحسب بيان للبلدية، فإنه تم تفقد مناهل تصريف مياه الأمطار والعبارات، ضمن الإجراءات الوقائية الهادفة إلى ضمان انسيابية تصريف المياه والحد من أي تجمعات مائية محتملة.


وجرى تنظيف المناهل والعبارات وإزالة الأتربة والمخلفات والعوائق التي تسببت في إغلاقها جزئيا، إضافة إلى التأكد من جاهزيتها وكفاءتها الفنية لاستيعاب كميات مياه الأمطار المتوقعة.


وتم رصد ومتابعة عدد من النقاط الساخنة التي تتطلب مراقبة مستمرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري معها عند الحاجة، بما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات واستمرارية الحركة المرورية.

 
 


الأكثر مشاهدة