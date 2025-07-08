محافظ جرش يوجه بتطبيق نظام التشكيلات الإدارية بحق المقصرين من مديري الدوائر

وأكد خريسات أن مديري الدوائر يتحمّلون مسؤولية تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في جهودها؛ لتعزيز التواصل والتفاعل المستمر وسرعة الاستجابة.
وأضاف أن محافظة جرش تنتهج أسلوبًا إداريًا يستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة، ضمن إطار التشاركية المجتمعية، مشددًا على أنه بإمكان أي مواطن تقديم شكوى إدارية لدى المحافظة، حيث تُدرس الشكاوى بعناية، وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ضمن متطلبات نظام الحوكمة الإدارية المتعلقة بالشكاوى المرتبطة بعدم تقديم خدمات مناسبة للمواطنين.
وشدد خريسات على أهمية التسهيل على المراجعين ضمن أحكام القانون، وسرعة إنجاز معاملاتهم دون تأخير، مؤكدًا أن جميع الشكاوى التي ترد إلى المحافظة ستُتابَع، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المقصرين.
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