محافظ جرش يوجه بتطبيق نظام التشكيلات الإدارية بحق المقصرين من مديري الدوائر

الوكيل الإخباري- عمّم محافظ جرش مالك خريسات، الثلاثاء، على مديري الدوائر في المحافظة، بضرورة الالتزام الكامل بأداء المهام وتقديم الخدمة الفضلى للمراجعين، مؤكداً أن أي مدير يُقصّر في عمله، أو لا يقدم الخدمة كما ينبغي، سيتم تطبيق نظام التشكيلات الإدارية بحقه.

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وأكد خريسات أن مديري الدوائر يتحمّلون مسؤولية تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في جهودها؛ لتعزيز التواصل والتفاعل المستمر وسرعة الاستجابة.



وأضاف أن محافظة جرش تنتهج أسلوبًا إداريًا يستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة، ضمن إطار التشاركية المجتمعية، مشددًا على أنه بإمكان أي مواطن تقديم شكوى إدارية لدى المحافظة، حيث تُدرس الشكاوى بعناية، وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ضمن متطلبات نظام الحوكمة الإدارية المتعلقة بالشكاوى المرتبطة بعدم تقديم خدمات مناسبة للمواطنين.