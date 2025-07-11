الجمعة 2025-07-11 05:54 م
 

محافظ جرش يوجه بتنظيم الوسط التجاري وإزالة الاعتداءات على الأرصفة

الوسط التجاري في جرش
الوسط التجاري في جرش
 
الجمعة، 11-07-2025 04:38 م
الوكيل الإخباري-   أكّد محافظ جرش مالك خريسات، أنه تم الإيعاز للجهات المعنية كافة من بلديات ولجان الصحة والسلامة العامة، بضرورة تنظيم الوسط التجاري والتسهيل على المواطنين.اضافة اعلان


وأضاف خريسات، أن اللجنة المعنيّة بالسلامة العامة نفذت جولات ميدانية على الأسواق من أجل التأكد من عدم وجود مخالفات، بالإضافة إلى أنه تمت إزالة مظاهر الاعتداءات على الأرصفة كافة وسيتم اتخاذ إجراءات مشدّدة بحق غير الملتزمين.

وأشار إلى أهمية قيام الدوائر المعنية كافة بواجباتها على أكمل وجه من أجل إدامة تقديم الخدمات والرقابة على المواد الغذائية والمحال خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة حفاظا على صحة الجميع.

ودعا إلى عدم التردّد بتقديم أية ملاحظة لدار المحافظة سواء كانت على المستوى الخدمي أو الأمني، وفي أي وقت ليتم متابعتها وحل الممكن منها خدمة للمصلحة العامة.
 
 
gnews

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الوسط التجاري في جرش

أخبار محلية محافظ جرش يوجه بتنظيم الوسط التجاري وإزالة الاعتداءات على الأرصفة



 
 





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