محافظ عجلون: الجهات المعنية تتابع ميدانيا حالة الطرق

الوكيل الإخباري- أكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن كوادر الجهات المعنية تتابع ميدانيا حالة الطرق للتعامل مع تطورات الحالة الجوية.

اضافة اعلان



وأضاف الهدايات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تفعيل خطة الطوارئ في غرفة العمليات بالمحافظة، بالتنسيق مع الدوائر المعنية، بما في ذلك الأشغال العامة والبلديات، لضمان التعامل الفوري مع تأثيرات المنخفض الجوي.