محافظ عجلون: الجهات المعنية تتابع ميدانيا حالة الطرق

وأضاف الهدايات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تفعيل خطة الطوارئ في غرفة العمليات بالمحافظة، بالتنسيق مع الدوائر المعنية، بما في ذلك الأشغال العامة والبلديات، لضمان التعامل الفوري مع تأثيرات المنخفض الجوي.
وأشار إلى أن آليات الجهات المختصة كانت متواجدة في المواقع منذ بداية تساقط الثلوج، ما أسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية دون تسجيل أي إغلاقات للطرق رغم كثافة الهطول.
وأكد الهدايات، أن هناك متابعة حثيثة للحالة الجوية مع استمرار الجاهزية للتعامل مع أي تطورات قد تطرأ خلال الساعات المقبلة.
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