محافظ عجلون يؤكد أهمية تعزيز الحوار والمواطنة الفاعلة

وأشاد الهدايات خلال زيارته اليوم الجمعة مؤسسة إعمار عجلون، بأهداف المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق رؤية شمولية تسهم في التنمية المجتمعية، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق عملها ليشمل مناطق خارج المدينة، داعيًا إلى التعاون والعمل الجماعي والتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المنشودة.
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