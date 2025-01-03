 
الجمعة 2025-01-03 11:50 م
 

محافظ عجلون يؤكد أهمية تعزيز الحوار والمواطنة الفاعلة

عجلون
عجلون
الجمعة، 03-01-2025 10:30 م

الوكيل الإخباري-   أكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن التنمية الحقيقية تتطلب تعزيز روح الحوار والمواطنة الفاعلة، وضرورة أن يلعب كل من الرجل والمرأة دورهما الفعال في بناء ثقافة وطنية وتربوية، مع رفع مكانة المعرفة وأهميتها ضمن إطار أخلاقي قويم.

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وأشاد الهدايات خلال زيارته اليوم الجمعة مؤسسة إعمار عجلون، بأهداف المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق رؤية شمولية تسهم في التنمية المجتمعية، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق عملها ليشمل مناطق خارج المدينة، داعيًا إلى التعاون والعمل الجماعي والتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المنشودة.

 
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