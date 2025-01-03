محافظ عجلون يؤكد أهمية تعزيز الحوار والمواطنة الفاعلة

الوكيل الإخباري- أكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أن التنمية الحقيقية تتطلب تعزيز روح الحوار والمواطنة الفاعلة، وضرورة أن يلعب كل من الرجل والمرأة دورهما الفعال في بناء ثقافة وطنية وتربوية، مع رفع مكانة المعرفة وأهميتها ضمن إطار أخلاقي قويم.

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