محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- أكد محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة نايف الهدايات، أن كافة الأجهزة المعنية في محافظة عجلون على جاهزية تامة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي، حيث تم رفع مستوى الاستعداد في مختلف الدوائر الرسمية بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وفرق الأشغال والبلديات لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وقال إن غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الجوية والتعامل الفوري مع البلاغات، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة التي قد تنتج عن الأحوال الجوية السائدة، داعيًا المواطنين إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية ومناطق تجمع السيول في ظل التساقط الغزير للأمطار الذي تشهده المحافظة منذ صباح اليوم الجمعة.



وشدد على أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية والتعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر أرقام الطوارئ المعتمدة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ والدفاع المدني والأجهزة المختصة في المحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي مستجدات.