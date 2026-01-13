محافظ عجلون يؤكد ضرورة معالجة تجمع مياه الأمطار حول مركز صحي عبين

الأربعاء 2026-01-14 01:38 ص

الثلاثاء، 13-01-2026 11:59 م

الوكيل الإخباري- أكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، ضرورة الإسراع في حل مشكلة تجمع مياه الأمطار في محيط مركز صحي عبين عبلين، والعمل على إيجاد حلول فنية فعّالة ودائمة تضمن تصريف المياه بأمان، وتسهيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون أي عوائق.

جاء ذلك خلال اطلاع الهدايات ، يرافقه مديرة أشغال عجلون المهندسة رحاب العتوم على خطة طوارئ بلدية الجنيد وآليات العمل المعتمدة للتعامل مع المنخفضات الجوية، والتجهيزات اللوجستية ومستوى استعداد الكوادر الفنية والآليات للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي.


وأكد الهدايات أهمية التعاون والتشاركية والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الرسمية والبلديات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة خلال الظروف الجوية السائدة.

 
 


