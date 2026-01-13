محافظ عجلون يؤكد ضرورة معالجة تجمع مياه الأمطار حول مركز صحي عبين

جاء ذلك خلال اطلاع الهدايات ، يرافقه مديرة أشغال عجلون المهندسة رحاب العتوم على خطة طوارئ بلدية الجنيد وآليات العمل المعتمدة للتعامل مع المنخفضات الجوية، والتجهيزات اللوجستية ومستوى استعداد الكوادر الفنية والآليات للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي.
وأكد الهدايات أهمية التعاون والتشاركية والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الرسمية والبلديات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة خلال الظروف الجوية السائدة.
