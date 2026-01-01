محافظ عجلون يتفقد جاهزية بلدية الشفا للتعامل مع الظروف الجوية

10:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759428 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قام محافظ عجلون نايف الهدايات بزيارة تفقدية اليوم الخميس إلى بلدية الشفا، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة على البلديات في محافظة عجلون للاطلاع على واقع العمل الميداني ومستوى الجاهزية، خاصة في ظل الحالة الجوية السائدة. اضافة اعلان





واطلع الهدايات خلال الزيارة على إجراءات وخطط الطوارئ التي تنفذها البلدية للتعامل مع الظروف الجوية، ووقف على جاهزية الكوادر الفنية والميدانية، مشيدًا بجهود العاملين في بلدية الشفا وسرعة الاستجابة والتعاون الفاعل في الميدان، بما يسهم في الحفاظ على السلامة العامة وخدمة المواطنين.



واستعرضت رئيس لجنة بلدية الشفا، المهندسة باسمة العموش، مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها كوادر البلدية، وفاعلية خطط الطوارئ المعتمدة، مؤكدة أن الكوادر تعمل على مدار الساعة وبجاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ من خلال الانتشار الميداني، وفتح غرفة الطوارئ، واستقبال ملاحظات المواطنين والتعامل معها بسرعة ومسؤولية.



وأكدت حرص البلدية على ضمان سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات في جميع مناطقها، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، ومتابعة المواقع التي قد تشهد تجمعات للمياه أو أي مخاطر محتملة، مشيرة إلى أن مصلحة المواطن وسلامته تأتي في مقدمة أولويات العمل البلدي.

تم نسخ الرابط





