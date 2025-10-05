الأحد 2025-10-05 01:44 م
 

محافظ عجلون يتفقد مديرية صحة المحافظة

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة
عجلون
 
الأحد، 05-10-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري-    تفقد محافظ عجلون الدكتور نايف الهدايات اليوم الأحد، مديرية صحة عجلون للاطلاع على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في المحافظة.

وأكد الهدايات خلال الزيارة أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة للكوادر الطبية والإدارية، مشددًا على دعم المحافظة لجميع الجهود التي تسهم في تحسين الواقع الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
 
