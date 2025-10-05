محافظ عجلون يتفقد مديرية صحة المحافظة

وأكد الهدايات خلال الزيارة أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة للكوادر الطبية والإدارية، مشددًا على دعم المحافظة لجميع الجهود التي تسهم في تحسين الواقع الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
