محافظ عجلون يتفقد مديرية صحة المحافظة

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ عجلون الدكتور نايف الهدايات اليوم الأحد، مديرية صحة عجلون للاطلاع على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في المحافظة.

