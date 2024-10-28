محافظ عجلون يطلع على خدمات مديرية الأوقاف

وأكد الهدايات حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الدينية، مشيرا إلى دور الأوقاف في نشر الوعي الديني، وتعزيز القيم الإسلامية، والحفاظ على التراث الديني للمحافظة.
وشدد على أهمية التعاون بين المحافظة والمديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في عجلون.
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