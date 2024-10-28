محافظ عجلون يطلع على خدمات مديرية الأوقاف

الوكيل الإخباري- اطلع محافظ عجلون نايف الهدايات، اليوم الاثنين، على أبرز الخدمات التي تقدمها مديرية الأوقاف في المحافظة، وسير العمل في أقسامها.

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وأكد الهدايات حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الدينية، مشيرا إلى دور الأوقاف في نشر الوعي الديني، وتعزيز القيم الإسلامية، والحفاظ على التراث الديني للمحافظة.