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محافظ عجلون يطلع على خدمات مديرية الأوقاف

محافظة عجلون
عجلون
الإثنين، 28-10-2024 06:09 م

الوكيل الإخباري-   اطلع محافظ عجلون نايف الهدايات، اليوم الاثنين، على أبرز الخدمات التي تقدمها مديرية الأوقاف في المحافظة، وسير العمل في أقسامها.

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وأكد الهدايات حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الدينية، مشيرا إلى دور الأوقاف في نشر الوعي الديني، وتعزيز القيم الإسلامية، والحفاظ على التراث الديني للمحافظة.


وشدد على أهمية التعاون بين المحافظة والمديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في عجلون.

 
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