محافظ عجلون يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

الوكيل الإخباري- هنأ محافظ عجلون نايف الهدايات برفقة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والأجهزة الأمنية اليوم الخميس أبناء الطوائف المسيحية في محافظة عجلون بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد الهدايات، أن الأردن بقيادته الهاشمية شكل نموذجًا فريدًا في ترسيخ قيم العيش المشترك والوئام بين المسلمين والمسيحيين، مستمدًا ذلك من المبادرات الملكية السامية التي تعزز ثقافة السلام والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.



وأشار إلى أن مسيرة الدولة الأردنية منذ تأسيسها قامت على مبادئ الأخوة والتسامح واحترام التنوع الديني ما جعل المملكة مثالًا يُحتذى في التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.



وثمن أبناء كنائس محافظة عجلون هذه الزيارة ومعايدتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، معتبرين إياها تعبيرًا صادقًا عن روح المحبة والتآخي وتجسيدًا لخطاب الدولة الأردنية القائم على المواطنة والشراكة واحترام التنوع الديني .