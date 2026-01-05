محافظ مأدبا: استمرار إغلاق شلال حمامات ماعين

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجبور، بحضور مدير شرطة المحافظة، العميد سلطان النهار، للاطلاع على حالة الجدار الاستنادي في منطقة الشلال الرئيسي، الذي تعرض للانهيار بسبب تأثيرات المنخفض الأخير.
وأشار الجبور، إلى أن الإغلاق سيستمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة بناء الجدار الاستنادي، حرصا على سلامة قاطني الفندق والزوار والعاملين في الموقع.
