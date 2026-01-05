الإثنين 2026-01-05 04:23 م

محافظ مأدبا: استمرار إغلاق شلال حمامات ماعين

محافظ مأدبا: استمرار إغلاق شلال حمامات ماعين
محافظ مأدبا: استمرار إغلاق شلال حمامات ماعين
الإثنين، 05-01-2026 04:17 م

الوكيل الإخباري-   قرّر محافظ مأدبا، حسن الجبور، الاثنين، استمرار إغلاق الشلال الرئيسي في منتجع حمامات ماعين، نتيجة تأثره بالمنخفض الجوي الأخير.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجبور، بحضور مدير شرطة المحافظة، العميد سلطان النهار، للاطلاع على حالة الجدار الاستنادي في منطقة الشلال الرئيسي، الذي تعرض للانهيار بسبب تأثيرات المنخفض الأخير.


وأشار الجبور، إلى أن الإغلاق سيستمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة بناء الجدار الاستنادي، حرصا على سلامة قاطني الفندق والزوار والعاملين في الموقع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

محافظ مأدبا: استمرار إغلاق شلال حمامات ماعين

أخبار محلية محافظ مأدبا: استمرار إغلاق شلال حمامات ماعين

مادورو يصل إلى المحكمة في نيويورك للمثول في أول جلسة

عربي ودولي مادورو يصل إلى المحكمة في نيويورك

[2:25 م، 2026/1/5] الصحفي مجدي الباطية: في معلومة حوت ؟ [3:30 م، 2026/1/5] عامر السرطاوي: الأمن العام والشرطة الفلسطينية يوقّعان مذكّرة تفاهم لتطوير مركز الطوارئ (911) في دولة فلسطين

أخبار محلية الأمن العام والشرطة الفلسطينية يوقّعان مذكّرة تفاهم لتطوير مركز الطوارئ (911) في دولة فلسطين

نه

فيديو منوع متداول: نملة تحاول إنقاذ صديقتها حتى آخر لحظة

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

ؤييث

فيديو منوع علاج منزلي متداول للتخلص من البلغم

ابناء الوطن في جدة بحالة استنفار دعما للنشامى

أخبار محلية ابناء الوطن في جدة بحالة استنفار دعما للنشامى

مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين ، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الر

أخبار محلية العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب



 






الأكثر مشاهدة