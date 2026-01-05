محافظ مأدبا: استمرار إغلاق شلال حمامات ماعين

الوكيل الإخباري- قرّر محافظ مأدبا، حسن الجبور، الاثنين، استمرار إغلاق الشلال الرئيسي في منتجع حمامات ماعين، نتيجة تأثره بالمنخفض الجوي الأخير.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجبور، بحضور مدير شرطة المحافظة، العميد سلطان النهار، للاطلاع على حالة الجدار الاستنادي في منطقة الشلال الرئيسي، الذي تعرض للانهيار بسبب تأثيرات المنخفض الأخير.