محافظ مادبا يتفقد مصابي سقوط شظايا صاروخ في لواء ذيبان

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ مادبا حسن الجبور، صباح اليوم الأحد، المصابين جراء سقوط شظايا صاروخ في لواء ذيبان، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مستشفى الأميرة سلمى الحكومي، يرافقه متصرف اللواء ومدير شرطة محافظة مادبا.

واطمأن الجبور خلال الزيارة على الوضع الصحي للمصابين الذين أُدخلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح نتيجة شظايا صاروخ سقط في منطقة الزميلة، مؤكداً أن حالتهم العامة متوسطة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الكوادر المختصة.