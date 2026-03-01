محافظ مادبا يتفقد مصابي سقوط شظايا صاروخ في لواء ذيبان

واطمأن الجبور خلال الزيارة على الوضع الصحي للمصابين الذين أُدخلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح نتيجة شظايا صاروخ سقط في منطقة الزميلة، مؤكداً أن حالتهم العامة متوسطة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الكوادر المختصة.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية والمعنية باشرت إجراءاتها الميدانية في موقع الحادث، لضمان سلامة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة وفق الأصول.
