الأحد 2026-03-01 11:47 م

محافظ مادبا يتفقد مصابي سقوط شظايا صاروخ في لواء ذيبان

مادبا
مادبا
 
الأحد، 01-03-2026 10:29 م

الوكيل الإخباري-   تفقد محافظ مادبا حسن الجبور، صباح اليوم الأحد، المصابين جراء سقوط شظايا صاروخ في لواء ذيبان، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مستشفى الأميرة سلمى الحكومي، يرافقه متصرف اللواء ومدير شرطة محافظة مادبا.

واطمأن الجبور خلال الزيارة على الوضع الصحي للمصابين الذين أُدخلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح نتيجة شظايا صاروخ سقط في منطقة الزميلة، مؤكداً أن حالتهم العامة متوسطة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الكوادر المختصة.


وأشار إلى أن الجهات الأمنية والمعنية باشرت إجراءاتها الميدانية في موقع الحادث، لضمان سلامة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة وفق الأصول.

 
 


