محافظ معان يؤكد جاهزية واحة الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ معان خالد الحجاج، يرافقه أعضاء المجلس الأمني في المحافظة، الأحد، جاهزية واحة الحجاج التي تُعد أحد المحاور الرئيسية لشركة تطوير معان، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال وتفويج حجاج بيت الله الحرام.

وأبدى الحجاج والمجلس الأمني ارتياحهم التام وإشادتهم بمستوى التجهيزات الفنية واللوجستية الشاملة التي عملت عليها كوادر شركة تطوير معان.