الأربعاء 2026-07-01 04:24 م

محافظ معان يتفقد مديريات الأراضي والمالية والأحوال المدنية

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محافظ معان خالد الحجاج
 
الأربعاء، 01-07-2026 03:28 م
الوكيل الإخباري-    تفقد محافظ معان، خالد الحجاج، اليوم الأربعاء، مديريات الأراضي والمالية والأحوال المدنية والجوازات.اضافة اعلان


وجاءت هذه الزيارات في إطار الجولات المستمرة للمحافظ للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة معان لتعزيز الدور التكاملي فيما بين المؤسسات في المحافظة وبحث سبل تحسين الخدمات، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في مختلف القطاعات.
 
 


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