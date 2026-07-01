محافظ معان يتفقد مديريات الأراضي والمالية والأحوال المدنية

وجاءت هذه الزيارات في إطار الجولات المستمرة للمحافظ للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة معان لتعزيز الدور التكاملي فيما بين المؤسسات في المحافظة وبحث سبل تحسين الخدمات، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في مختلف القطاعات.
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