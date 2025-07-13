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محافظ معان يطّلع على استعدادات "تربية البادية الجنوبية" للعام الدراسي المقبل

معان
معان
 
الأحد، 13-07-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-   اطّلع محافظ معان، خالد الحجاج، خلال زيارته مديرية تربية البادية الجنوبية، اليوم الأحد، على استعدادات المديرية للعام الدراسي المقبل، وأبرز تحديات القطاع التربوي في المنطقة.

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وأكد الحجاج أهمية توحيد الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية، باعتبارها حجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة، وبناء الإنسان، وتقدّم المجتمع، داعيًا إلى مواصلة العمل على تطوير البيئة التعليمية، وتعزيز قدرات الكوادر التربوية، وتوفير الدعم اللازم للطلبة، بما يضمن تحسين مخرجات التعليم.


من جانبه، عرض مدير مديرية التربية، علي النعيمات، واقع مدارس المنطقة، وأبرز إنجازات المديرية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المدارس، بهدف استيعاب الزيادة في أعداد الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

 
 
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