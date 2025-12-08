محافظ معان يوجه بتأمين السلع الأساسية ومراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء

وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الإثنين إلى مديرية صناعة وتجارة وتموين معان، ضمن برنامج الجولات التفقدية الدورية التي ينفذها للدوائر والمؤسسات الحكومية، بهدف الوقوف على واقع الخدمات وآليات العمل.
واطّلع الحجاج على سير الإجراءات داخل المديرية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة المتابعة الحثيثة للأسواق ومراقبة حركة توافر السلع المختلفة، والمخزون الكافي من الأعلاف، خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي قد يشهد حالات عدم استقرار جوي تتطلب استعدادات مبكرة.
وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجولات الرقابية في مناطق المحافظة كافة، للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بإعلان الأسعار والالتزام بالسقوف السعرية المحددة، ومتابعة توافر المواد الأساسية والتحقق من أسعارها وفق القرارات المعمول بها.
وأشار الحجاج إلى أن المحافظة تضع ملف الأمن الغذائي وتوافر المواد الرئيسية ضمن أولوياتها، داعيًا الجهات المعنية إلى رفع جاهزيتها لضمان استدامة تدفق السلع والخدمات للمواطنين في مختلف الظروف.
-
أخبار متعلقة
-
الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية
-
"صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد المشروع التنموي في الأزرق
-
بلدية بلعما تعالج هبوطًا بخط الغاز في شارع الخربة السمراء
-
"الوطني للبحث والتطوير" يشارك في الملتقى الثاني عشر للباحثين في سلطنة عُمان
-
الغذاء والدواء: مستحضر NAD+ للحقن الوريدي غير مرخص وقد يؤدي لمضاعفات خطيرة
-
منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة مصر بكأس العرب
-
أمسية شعرية باتحاد الكتاب تتغنى بالأردن