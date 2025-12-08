محافظ معان يوجه بتأمين السلع الأساسية ومراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- وجه محافظ معان خالد الحجاج بضرورة التأكد من توافر السلع الأساسية والمحروقات في مختلف مناطق المحافظة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين استعدادًا للظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الإثنين إلى مديرية صناعة وتجارة وتموين معان، ضمن برنامج الجولات التفقدية الدورية التي ينفذها للدوائر والمؤسسات الحكومية، بهدف الوقوف على واقع الخدمات وآليات العمل.



واطّلع الحجاج على سير الإجراءات داخل المديرية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة المتابعة الحثيثة للأسواق ومراقبة حركة توافر السلع المختلفة، والمخزون الكافي من الأعلاف، خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي قد يشهد حالات عدم استقرار جوي تتطلب استعدادات مبكرة.



وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجولات الرقابية في مناطق المحافظة كافة، للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بإعلان الأسعار والالتزام بالسقوف السعرية المحددة، ومتابعة توافر المواد الأساسية والتحقق من أسعارها وفق القرارات المعمول بها.