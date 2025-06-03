محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

وأكد الربطة في تعميم على المحاكم الشرعية اليوم الثلاثاء، أن دوام محاسبي التنفيذ سيكون في المكتب المخصص للدائرة لدى التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام على مدار 24 ساعة وطيلة أيام العيد للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة الخدمات الإلكترونية المقدمة لمتلقي الخدمة والمواطنين.
ودعا الربطة، للتسهيل على المراجعين وتقدير ظروفهم وللارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة.
وكانت دائرة قاضي القضاة قد زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف رؤساء التنفيذ ومأموري التنفيذ المناوبين خلال عطلة العيد للتنسيق والمتابعة.
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